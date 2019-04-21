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Karabük'te anne ve oğlu KKKA'dan hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir hafta önce de aynı hastalıktan oğlunu kaybettiği öğrenildi.

DHA | 21.04.2019 - 16:21..
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gĞÜÜTÇ

Karabük'e bağlı Zobran köyünde, hayvan besiciliği ile uğraşan aileden 59 yaşındaki Kadriye Kader, yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

DURUMU AĞIRLAŞTI, KURTARILAMADI

Kadriye Kader, muayenesinin ardından tedaviye alındı. KKKA şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler, pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Kader, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

OĞLU DA AYNI HASTALIKTAN ÖLDÜ

Kadriye Kader'in oğlu 37 yaşındaki Yücel Kader de 14 Nisan Pazar günü KKKA'dan hayatını kaybetmişti. Kadriye Kader'in 7 aylık torunu Hamza'nın ise KKKA'dan Ankara'da tedavisi sürüyor.

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