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Karabük'te araç 35 metreden boş araziye düştü

Karabük-Bartın kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin 35 metre yükseklikten boş araziye uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 03:00..
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Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan Murat K. kiralık olduğu öğrenilen 34 GY 0630 plakalı otomobille Kirkille mevkiine geldiği sırada aracının kontrolünü kaybetti.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 35 metre yükseklikten boş araziye düşen araçta bulunan, Murat K. ve Oğzhan K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te araç 35 metreden boş araziye düştü

Karabük'te araç 35 metreden boş araziye düştü

Karabük'te araç 35 metreden boş araziye düştü

Karabük'te araç 35 metreden boş araziye düştü

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