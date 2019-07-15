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Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA | 15.07.2019 - 01:36..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi’nde cinayet meydana geldi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Recep Uysal (70) ile Hasan Kılıç köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BALTAYA KARŞILIK SİLAH

Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cesetleri hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı


Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

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