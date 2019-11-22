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Karabük'te binlerce balık telef oldu

Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölünde irili ufaklı binlerce balık telef olurken, yüzlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor.

İHA | 22.11.2019 - 17:16..
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Karabük'ün Bulduk Köyü’ne yakın barajda görülen toplu balık ölümleri dikkat çekti.

BALIK ÖLÜMLERİ ÇOĞALDI

Vatandaşların da ara sıra balık tutmaya geldiği barajda, Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir fabrikadan gelen kimyasal atık ve oksijen yetersizliğinden dolayı 2 gün içerisinde irili ufaklı binlerce balığın telef olduğu belirtildi.

Karabük'te binlerce balık telef oldu


GÖLDE İNCELEME YAPILDI

Suyun renginin siyaha döndüğü barajda artan balık ölümleri üzerine, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerde bulunan Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk,  koordineli bir şekilde çalışma yaptıklarını belirterek, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüz buradaki hem balıklardan hem de sudan numuneler alarak bunları tahlile gönderdi. Bizim ekiplerimiz buradan numuneler aldılar. Bakanlığımızın referans laboratuvarı var,oraya gönderdik. Tahlil sonucuna göre burada ne olduğu konusunda açıklama yapıp bilgi verebiliriz.” dedi.

Karabük'te binlerce balık telef oldu

BOLU'DA DA İNCELEME YAPILIYOR

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile de çalışma yaptıklarını ifade eden Öztürk, “Onlarda inceleme yapıyorlar. Onlarda gerekli işlemlerini yaparak buradaki problemin nereden kaynaklandığı yönünde bir sonuca varılıp gerekli işlemler ve çalışmalar ile sonuçlandırılır.” diye konuştu.

Karabük'te binlerce balık telef oldu


UYARIDA BULUNDULAR

Öztürk, ayrıca, Karabük Valisi Fuat Gürel’in talimatı ile çevre köyde yaşayan vatandaşların hayvanlarını barajdan su içirmemeleri konusunda da uyardıklarını belirtti.

Karabük'te binlerce balık telef oldu

Karabük'te binlerce balık telef oldu

Karabük'te binlerce balık telef oldu

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