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Karabük'te bir araç şarampole uçtu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA | 25.11.2019 - 03:24..
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Karabük’ten Bartın istikametine giden Mustafa Aydın (33) yönetimindeki otomobil, Kırıklar Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip 20 metreden şarampole yuvarlandı.

Karabük'te bir araç şarampole uçtu

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sürücüyle birlikte yaralanan Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) olay yerinden çıkarıldı.

Karabük'te bir araç şarampole uçtu


YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil uçtuğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Mustafa Aydın’ın Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

Karabük'te bir araç şarampole uçtu


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