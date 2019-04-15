Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

Karabük'te besicilik yapan 37 yaşındaki Yücel Kader, 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkarttığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.