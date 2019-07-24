Karabük'te bir sürücü 126 promil alkollü yakalandı

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, gece uygulaması yaptı. Uygulama noktasında durdurulan sürücü A.Ç., yapılan kontrollerde 126 promil alkollü çıktı.

Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, bin 2 TL para cezası kesilerek, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

EHLİYETİNİ KAPTIRINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücünün alkollü olması nedeniyle alkolsüz başka bir sürücüyü çağırmalarını istemelerine karşı A.Ç. “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var.” dedi. Ehliyetine el konulmasına tepkisini sürdüren alkollü sürücü polis ekiplerine, “Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı, ne yapardınız acaba? Onu düşünüyorum.” diye sordu. Bunun üzerine polis memuru, “Sana yaptığım işlemi ona da yapardım.” diyerek cevap verdi.

Sitemine devam eden alkollü sürücü A.Ç., “6 ay ehliyetimi aldınız, ben ne yapacağım 6 ay?” dedi.

BİRÇOK SÜRÜCÜ CEZAYI YEDİ

Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı.