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Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

Çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı.

DHA | 14.08.2019 - 00:15..
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Karabük'te akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yangın meydana geldi.

Çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi.

Yangın, olay yerine  gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce tepki gösterdi.

"HERKES ÇOLUĞUNA COCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN"

Karagöz, "Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çam ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez." dedi.

Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

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