Karabük'te define arayanlara jandarmadan baskın

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Safranbolu ilçesi Sırçalı Köyü bölgesinde bulunan ormanlık arazide patlayıcı madde kullanarak izinsiz kazı yapıldığı tespit ederek operasyon yaptı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ CEZAEVİNDE
Yapılan operasyon kapsamında A.D., M.B., M.Y., M.A. ve V.K isimli 5 şüpheli ile birlikte 3 adet elektrikli fünye, 4 adet pil, 4 adet define arama çubuğu, 2,5 litre benzin ile 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şahıslardan 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken M.B tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.