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Karabük'te define arayanlara jandarmadan baskın

Patlayıcı ile define araması yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

İHA | 17.05.2019 - 15:36..
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Safranbolu ilçesi Sırçalı Köyü bölgesinde bulunan ormanlık arazide patlayıcı madde kullanarak izinsiz kazı yapıldığı tespit ederek operasyon yaptı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ CEZAEVİNDE

Yapılan operasyon kapsamında A.D., M.B., M.Y., M.A. ve V.K isimli 5 şüpheli ile birlikte 3 adet elektrikli fünye, 4 adet pil, 4 adet define arama çubuğu, 2,5 litre benzin ile 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şahıslardan 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken M.B tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karabük'te define arayanlara jandarmadan baskın

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