Karabük’te bir otomobilin dakikalarca drift atması üzerine durum, polise ihbar edildi.

Kardemir hemzemin geçitte, yük treni geçişi nedeniyle diğer araçların geçmek için beklediği sırada dirft atan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, fabrikanın güvenlikçilerinin ise koşarak yanına gittiği otomobil, hızla bölgeden uzaklaşıyor.

Karabük'te drift atan sürücüye para cezası VİDEO

5 BİN LİRA PARA CEZASI

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler plakasını tespit ettiği beyaz renkli otomobili yakalayarak, Karayolları Trafik Kanunu!nca sürücü Ö.A.’ya 5 bin 10 TL idari para cezası uygulayarak, ehliyetine de 60 gün süreyle el koyduktan sonra otomobili de 60 gün trafikten men etti.





