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Karabük'te halı silken çift aşağı düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silken çift, balkondaki tuğlaların kopması sonucunda yaralandı.

İHA | 22.10.2019 - 04:54..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Şube Sokak’ta iki katlı evde oturan Handan ve Fatih Kayalı çifti, evlerinin balkonuna çıkarak halı silkelemeye başladı.

Karabük'te halı silken çift aşağı düştü

BALKON TUĞLALARI KOPTU

Çiftin halı silkelediği sırada balkonun tuğlaları koptu. Yaslandıkları tuğlaların düşmesi nedeniyle Kayalı çifti de ikinci kattaki balkondan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelirken, Kayalı çifti ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı.

Karabük'te halı silken çift aşağı düştü

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