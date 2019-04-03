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Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

İki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 03.04.2019 - 03:31..
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Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu’nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangın sonrası kavgaya dönüştü.

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

Kavgada A.Y. isimli şahısın ateşlediği tüfekten çıkan saçma Hasan Ş. İsimli vatandaşın yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve çevik kuvvet köyü abluka altına aldı.

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köyde çıkan olay üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de zırhlı araçlarla köyü abluka altına aldı. Ayrıca ilçelerden takviye olarak jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde Jandarma ve polisin siren seslerini duyan taraflar olay yerinden dağıldı. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ve çevik kuvvet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tek tek evleri arayan ekipler köyde adeta kuş uçurtmuyor. Yapılan incelemelerde kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken 2 tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.
Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı

Karabük'te iki muhtar adayı arasında kavga çıktı




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