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Karabük'te kablo hırsızları yakalandı

Karabük'te kum ocağında bulunan elektrik kablolarını çalmak isteyen kişiler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 20.07.2019 - 11:28..
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Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Özal Mahallesi Kumtaş mevkine gitti. Ekipler, burada ise kablo hırsızlığı yapan hırsızları suçüstü yakaladı.

KABLOLARI SAKLAMAK İSTEDİLER

Kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlık yapan E.Ç, E.Y ile U.A adlı şahıslar, ekipleri görünce kabloları saklamak istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahıslar çaldıkları kabloları, E.Ç.‘nin kullandığı araca sakladılar. Araç içerisinde üç çuval elektrik kablosu çıkarken, şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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