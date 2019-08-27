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Karabük'te kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Farklı istikametlerden gelen iki araç çarpıştı. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

İHA | 27.08.2019 - 16:35..
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İddiaya göre, Karabük istikametinden Yenice istikametine giden Erdal Korkmaz idaresindeki araç, karşı istikametten gelen Erol Şen idaresindeki araçla çarpıştı. Bu sırada yine aynı istikamette seyir eden Fuat Kurnalı, aracıyla kazadan kaçmak için direksiyonu kırınca yol kenarına savruldu.

Karabük'te kaza: 2 ölü, 7 yaralı

KAZADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücü Erdal Korkmaz olay yerinde, yanında bulunan Hasan Korkmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Sevim Korkmaz ve Hanife Çınar yaralandı.

Diğer aracın sürücüsü Fuat Kurnalı ile araçta bulunan Nebahat Kurnalı ve Nisanur Kurnalı da hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Erol Şen kazadan yara almadan kurtulurken, Şen'in kullandığı araçta bulunan Meryem ve Yusuf Kırış hafif yaralandı.

Karabük'te kaza: 2 ölü, 7 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Erdal Korkmaz'ın cenazesi ise Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hanife Çınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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