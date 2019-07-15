Karabük'te kaza: 2 yaralı

Yenice ilçesi Satuk köyü Balıkısık mevkiinde 56 yaşındaki Hidayet Doruk yönetimindeki otomobil, aşırı yağış nedeniyle şarampole yuvarlandı.

ŞARAMPOLE UÇTU

Sürücü, aracıyla önce bariyerlere çarptı ardından da şarampolden uçtu. Yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanan otomobilin çaya sürüklenmesini ağaçlar engellerken, kazada sürücü ile eşi Satı Doruk yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye ise hemen sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.