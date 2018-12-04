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Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Yenice ilçesinde sanayide kapalı bir varilden çevreye yayılan kimyasal gaz paniğe neden oldu.

İHA | 04.12.2018 - 23:45..
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Yenice Sanayi Sitesinde bir vatandaş Devrek’te bir hurdalıktan alınan kapalı varili su tankı yapılması için sanayide kaynak işiyle uğraşan Şeref Alaz’a getirdi. Burada kesilen varilden sızan ağır kimyasal koku çevreye yayılınca durum polis ekiplerine ve itfaiyeye bildirildi.

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

AFAD EKİPLERİ ÖLÇÜM YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sanayi içersindeki dükkanları tahliye ederek, AFAD ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede ilçeye gelen AFAD ekipleri özel koruyucu elbise giyerek varilde ölçüm yaptı.

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı VİDEO

ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLDİ

AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karabonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi. Varilden sızan gazın zehirli olduğunun tespit edilmesi üzerine varilin toprakla örtülerek imha edileceği öğrenildi.

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan varile temas eden ve gaza maruz kalan 15 kişi tedbir amaçlı Yenice Devlet Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük’te kimyasal varil nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı

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