Karabük'te kız kavgası: 1 ölü

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde 22 yaşındaki Sefa Tabak, Batuhan G., K.T., S.Ö. ve G.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Alkollü oldukları öne sürülen gençlerin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNE İKİ BIÇAK DARBESİ ALDI

Kavga sırasında Batuhan G., bıçakla Sefa Tabak’a saldırdı. Sefa Tabak, kanlar içinde yerde kaldı. Göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Sefa Tabak, çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sefa Tabak, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Sefa Tabak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BIÇAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Batuhan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.