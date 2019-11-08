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Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

Karabük'tesürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü.

İHA | 08.11.2019 - 02:36..
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Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Topçu (68) yönetimindeki otomobil Melisa köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos Çayı'na uçtu.

Irmağa düşen araçtaki yaşlı çift AFAD tarafından kurtarıldı VİDEO

YAŞLI ÇİFT SUYUN İÇİNDEKİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Suyun içinde yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Gülseda Topçu (65) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede varan ekiplerin yardımı ile suyun içinde yan vaziyette duran otomobilin içinde bulunan yaşlı çift kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

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