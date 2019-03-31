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Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Karabük’te MHP'li Rafet Vergili'nin resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi, kent meydanında toplanarak kutlama yaptı.

DHA | 31.03.2019 - 23:14..
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Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi, kent meydanında toplanarak sevinç gösterisi yaptı.

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

'Sözünün eri Rafet Vergili’ sloganı atan kalabalık, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı.

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Meydana gelen Rafet Vergili'ye de sevinç gösterilerinde bulunuldu. Kamyonet kasasının üzerine çıkarak kalabalığa seslenen Vergili, "3'üncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Biliyoruz ki bütün partililer bize oy verdi. Bütün partililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi var olsun sağ olsun. 3 aylık bir seçim süresi içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Havai fişek gösterisinin ardından Rafet Vergili meydandan ayrılırken, partililer araçlarla konvoy yaparak kutlamayı sürdürdü.

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı


Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

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