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Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DHA | 04.08.2019 - 06:29..
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D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde, İstanbul yönüne giden Ali İhsan Koç (46) yönetimindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs, önünde ilerleyen Engin Kaynar (35) yönetimindeki 78 EB 321 plakalı traktörün, iddiaya göre aydınlatması olmaya römorkuna çarptı.

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

MİNİBÜS 75 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle traktör devrilirken, minibüs ise yaklaşık 75 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Ali İhsan Koç ile çocukları İlayda Şule (14), Abdulsamet Can (20), Kayra Hulisi (9) ve Ceren Koç (21) ile traktörün sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Ali İhsan Koç’un eşi Buket Koç (45) ise sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü Engin Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Buket Koç'un cesedi sıkıştığı araçtan çıkartılarak Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü 6 yaralı

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