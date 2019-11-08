Karabük'te ölümlü trafik kazasını film izler gibi izlediler

Karabük'te Zonguldak Caddesi’nde, M.İ.'nin kullandığı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları sağlık kontolünde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Kadının cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

''BURADA SEYİRCİLİK YAPMAYA GEREK YOK''

Kazanın ardından bölgeye yakın halk pazarından çıkanların birçoğu, olay yerinde sağlık görevlilerini ve polis ekiplerini izledi. Bu sırada polis memurlarından biri çevredekilere "Burada seyircilik yapmaya gerek yok." diyerek uyarıda bulundu. Uyarı üzerine, kalabalığın dağıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü M.İ.'nin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.