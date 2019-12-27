Karabük'te otobüs kapısından düşerek ölen kadın

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede kaldı bu otomobil

1 Erdoğan: Kanal İstanbul yapılacak Kanal İstanbul için CHP'nin karşı çıkmasını eleştiren Erdoğan " İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak" dedi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de konuşma yapıyor.

3 Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu.

4 Antalya'da yaz bitmiyor Doğu illeri kar ve tipiye teslim olmuşken Amtalyalılar yine yazdan kalma bir gün yaşadı.

5 Meral Akşener, Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi verdi Türkiye yerli otomobilinin heyecanı yaşarken Meral Akşener Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi verirken görüntülendi.

6 Türkiye’de girişimlerin sadece yüzde 36’sı yenilikçi TÜİK'in 2018'i kapsayan araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 36'sı, 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu.