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Karabük'te otobüs kapısından düşerek ölen kadın

Karabük'te otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadının cenaze namazını imam olan kardeşi kıldırdı.

İHA | 27.12.2019 - 17:44..
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Karabük’te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşerek ağır yaralanan talilhsiz kadın hastanede hayatını kaybetti.

100. Yıl Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından kopması sonucu yola düşerek yaralanan ve üç gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz (44), defnedildi.

CENAZE NAMAZINI KARDEŞİ KILDIRDI

100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın eşi çocuğu, yakınları ve ve sevenleri katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün helallik almasının istemesinin ardından cenazeyi Satiye Yılmaz'ın imam olan kardeşi Ali Bayram kıldırdı.

Karabük'te otobüs kapısından düşerek ölen kadın

İMAM KARDEŞİN VEDASI

Kardeşinin namazını kıldıran Ali Bayram, zor anlar yaşadı. Cenaze namazının ardından Yılmaz, 5000 evler aile mezarlığında defnedildi.

Karabük'te otobüs kapısından düşerek ölen kadın

Karabük'te otobüs kapısından düşerek ölen kadın

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