Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Karabük D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde, Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















