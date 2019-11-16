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Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

DHA | 16.11.2019 - 18:27..
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Karabük D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde, Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -1

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -2

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -3

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -4

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -5

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı -6

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