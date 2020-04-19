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Karabük'te otomobil çarpan genç kadın öldü

Safranbolu'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA |
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Karabük'te otomobil çarpan genç kadın öldü

 

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı.

Kazanın ardından Çorbacı kanlar içerisinde kalırken, M.K.Y. otomobili yaklaşık 150 metre sonra durdurabildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 
Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y.'yi gözaltına aldı.

 


Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü -1

Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü -2

Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü -3

Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü -4

Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü -5

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