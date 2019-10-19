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Karabük'te otomobil, motosiklete çarptı

Karabük'te dönüş yapmak isteyen araç motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA | 19.10.2019 - 04:44..
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Balıklar Kayası Kavşağı’nda E.G. idaresindeki otomobil, Ali İrfan Büyükbaş Caddesi istikametine dönüş yapmak istedi.

YAKINLARINI ARADI

E.G., Karabük merkez istikametine seyreden R.C. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinden geçen sağlık personeli tarafından yapıldı. Yaralı sürücü yakınlarına yaralandığını haber vererek iyi olduğunu söyledi.

Karabük'te otomobil, motosiklete çarptı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Karabük'te otomobil, motosiklete çarptı

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