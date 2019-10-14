taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9175
Euro
6.529
Altın
1493.41
Borsa
93981.39
Gram Altın
284.162
Bitcoin
49524.96

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

İHA | 14.10.2019 - 20:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük’te Emirşah Eken (19) yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolu ayıran su kanalına düştü.

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı VİDEO

1 KİŞİ YARALANDI

Çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, sürücü Eken kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su kanalına düşen araç ise vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

216
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

528
Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

145
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

155
Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

418
Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

364
Suriye, YPG'lileri terörist ilan etti

Suriye, YPG'lileri terörist ilan etti

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir