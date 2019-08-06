Karabük'te polis eşinin feryadı yürekleri dağladı

Dün akşam Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli 42 yaşındaki polis memuru Yücel Demirci, çalıştığı masasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

Diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 ekipleri olay yerine sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin, kalbi durdu. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 3 çocuk babası Demirci, hayatını kaybetti.

ACILI EŞİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Demirci için 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii’nde, öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Hasan Demirci ve yakınları taziyeleri kabul ederken, eşi Hülya Demirci tabutun başına gelerek, gözyaşları içinde feryat etti. Acılı eş, “Kalk Yücel, biz geldik. Bebeğini getireyim de kokla. Hadi kalk, neden hemen gittin? Birden gittin, bizi neden bıraktın Yücel? Ben senin yanındaydım, sen de benim yanımdaydın. O beni hiç incitmedi. Böyle olmasını sen de istemezdin Yücelim.“ dedi.

BABAYA VEDA

Üç çocuğu olan ve son olarak 10 gün önce minik İbrahim Selim'i kucağına alan polis memuru Yücel Demirci'nin diğer çocukları da bu acı tabloya şahitlik etti. Biri 5 diğeri 2 yaşında olan minikler, babalarına son kez tabut üzerinden sarılabildi.

SON YOLCULUK

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan polis memuru, 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.