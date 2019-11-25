taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7115
Euro
6.2994
Altın
1460.72
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.263
Bitcoin
37702.38

Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaçtı

Karabük’te yoldan çıkan panelvan bir minibüs 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü arayan polisler "Şehir dışındayım" cevabı ile şaşkına döndü.

İHA | 25.11.2019 - 07:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük'te Ahmet Haşim Caddesi üzerinde, alkollü olduğu tahmin edilen Ali T. idaresindeki panelvan minibüsü yoldan çıktı.

Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaçtı

10 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaldırıma çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrilen araç ağaçlara çarparak durdu. Bu sırada aracın şarampole yuvarlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ile 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler araçta ve çevrede kimseye ulaşamadı.

Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere şehir dışındayım dedi VİDEO

"KAZADAN HABERİM YOK"

Uzun sürede bölgede arama yapan ekipler, kimseye bulamayınca aracın sürücüsüne telefonla ulaştı. Ali T. kendisini arayan polislere "Gerede’deyim. Kazadan haberim yok" diyerek telefonu kapattı.

Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaçtı

ARKADAŞLARINA DA AYNI CEVABI VERDİ

Bu sırada kaza yerine Ali T.’nin yakınları ile arkadaşları geldi. Arkadaşlarından Erdal Telli, Ali T.’nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Gerede’de olduğunu söylediğini belirtti.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise Ali T.’nin alkollü olduğundan kaza yaptıktan sonra kaçtığı ihtimali üzerinde durarak, Erdal Telli’yi ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Polis ekiplerinin inceleme ve çalışmaları sonrası araç vinç yardımıyla şarampolden çıkarak otopark çekilirken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaçtı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

54
Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

14
Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

28
İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

İstanbul'da bir baba silahını temizlerken kızını vurdu

45
Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

16
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı şahsa defalarca ateş etti

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı şahsa defalarca ateş etti

2
Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir