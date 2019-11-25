Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyü muhtarı Selahattin Öztürk, vatandaşların böbrek taşı ve şeker hastalığına iyi geldiğini söyleyerek akın ettikleri çeşmeye, su otomatı yerleştirdi.

Vatandaşlar, daha önce ücretsiz faydalandıkları çeşmeye otomat takılmasının ardından, 10 litre su için 1 lira ödüyor.

Karabük'te şifalı suya muhtar otomat taktırdı VİDEO

10 LİTRE SU 1 LİRA

Safranbolu’ya 24 kilometre mesafede bulunan 23 haneli Çatak köyünün muhtarı Selahattin Öztürk, bazı hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle vatandaşın akın ettiği çeşmeye, gerekli izinleri aldıktan sonra 10 bin lira harcayarak, su otomatı yerleştirdi. Özellikle böbrek taşlarını düşürdüğü iddiasıyla vatandaşın daha önce ücretsiz faydalandığı çeşmede artık 10 litre suyun fiyatı 1 lira.

''KAVGA GÜRÜLTÜ ÇOK OLUYORDU, ŞİMDİ HERKES MEMNUN''

Muhtar Selahattin Öztürk, “Bu çeşme 50 senedir hizmet veriyor. Artık bu işi ticarete döken vatandaşlar vardı. Bu köyümüzün tek suyu. Köy halkımız da bu suyu kullandığı için böyle bir çareye başvurduk. Şu anda herkes memnun. Suyumuz da yeterli olacak. Kavga gürültü çok oluyordu. Jandarmayı çağırdığımız zamanlar oldu. Ne gecesi ne gündüzü belli. Devamlı büyük bidonlarla gelenler burada aşırı su alıyorlardı. Buraları kırıp tahrip ediyorlardı. Makinenin başına güvenlik kamerası koyduk. Evimden gece de olsa izliyorum. Hangi saatte gelecekleri belli olmuyor. Saat 04.30’da vatandaş su için geldi. Makine yeni kurulduğu için baktım geziniyor. Kalkıp gelerek kendisine yardımcı oldum. Nasıl çalıştığını bilmeyenlere devamlı yardımcı oluyorum” dedi.

PARA KÖYÜN GİDERLERİ İÇİN KULLANILACAK

Otomatta biriken parayı nasıl değerlendireceklerine değinen Öztürk, “Burası azalarla, köy heyetiyle birlikte açılacak. Çıkan para sayılacak. Köyün banka hesabına yatırılacak. Şadırvan ve köyün gideri için kullanılacak. Bu zamana kadar hiç gelirimiz yoktu. Suyu alıp alıp gidiyordu millet. İnşallah bundan sonra burada çevre düzenlememiz, mermerlerimizi, tuvaletlerimizi her tarafı dört dörtlük hale getireceğiz. Tabii ki makinenin de bir maliyeti var” diye konuştu.

''BÖBREK KUMUNA İYİ GELİYOR''

Köye devamlı su almaya geldiğini belirten Rasim Kervan, “Çatak suyunun faydası var. Eşimim böbreklerinde kum var. Kumu dökmesi için ciddi manada faydalı oluyor. Çayı bununla demliyoruz. Çaydanlıklar kireç tutmuyor. İçimi de güzel. Paralı olduğunu yeni duyduk. Güzel olmuş. Hiç değilse sıra kavgası oluyordu. Güzel bir su, iyi olur inşallah” dedi.

''UYGULAMA İYİ OLDU''

8 yıldır su aldığını söyleyen Mustafa Batur (48), “Tek böbrekle yaşayan bir kişiyim. Muhtarımız yeni bir uygulama yapmış. Bence iyi oldu. 1 TL çok büyük bir para değil. Su da kaliteli. 1 TL’ye 10 litre su alıyorsun. Analiz ettirdik. Sıfır kireç. Osmaniye’ye bile su gönderdim. Orada da memnun kaldılar. Halen daha gönderiyorum. Her suya güvenemiyorsun ama buradaki su çok kaliteli’’ diye konuştu.