Karabük'te sınava geç kalanlar nakil araçlarıyla taşındı

Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı adaylar, okullara koşarak, geldi. Geciken 2 öğrenci, cezaevi nakil aracıyla 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.

KİMLİK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Karabük Üniversitesi'nde YKS'ye girecek adaylar, kampüs girişinde durdurularak, kimlik kontrolünden geçirildi.

Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar, üzerleri arandıktan sonra kampüse alındı.

BELEDİYENİN MİDİBÜSLERİYLE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDILAR

Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler, koşarak, geldikten sonra kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personeline ait araçla ve belediyenin midibüsleriyle YKS'ye yetiştirilmeye çalışıldı. Mahkum aracı da kampüse girişte 2 öğrenci tarafından durduruldu.

CEZAEVİ NAKİL ARAÇLARI DA KULLANILDI

Öğrenciler, daha sonra cezaevi nakil aracıyla sınava yetişmeye çalıştı. Polis memuru da bir öğrenciyi ekip otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken, koşan 2 öğrenciyi görüp, geri döndükten sonra araca alarak, sınava yetiştirmeye çalıştı.