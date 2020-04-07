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Karabük'te sosyal mesafe kuralına rağmen kavga ettiler

Korona nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymayarak kavga eden kişiler, bekçileri görünce olay yerinden kaçtı.

İHA |
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Karabük'te sosyal mesafe kuralına rağmen kavga ettiler

Koronavirüs vakalarının ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşların acil durumlar dışında sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi.

Sokağa çıkan kişilerin ise maske takarak, sosyal mesafe kuralını dikkate almaları gerekirken, bazı vatandaşların bu kuralları ihlal ettiği görülüyor.

YASAĞA RAĞMEN KAVGA ETTİLER

Karabük'te kurallara kulak asmayan vatandaşlar sosyal mesafe yasağına rağmen kavga etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine bekçiler gelirken, kavga eden kişiler kaçtı.

Sosyal mesafe kuralını dinlemeyip kavga ettiler

PARA CEZASI KESİLDİ

İki gün önce de Kemal Güneş Caddesi’nde sokak ortasında tartıştıktan sonra kavgaya tutuşan iki kişiye ise ‘sosyal mesafe’ kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Salgını önemsemeyerek bir evi kumarhaneye çeviren ev sahibine de kabahatler kanunundan dolayı 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Karabük'te sosyal mesafe kuralına rağmen kavga ettiler

Karabük'te sosyal mesafe kuralına rağmen kavga ettiler

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