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Karabük'te tırlı sünnet konvoyu

Oğlunu da yanına alarak konvoya çıkan tır sürücüsü polislerin ceza kesmesine itiraz etti.

DHA | 14.07.2019 - 20:14..
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Karabük'te tır şoförlüğü yapan Serhat Özkan (32), oğlu Halil'e (5) sünnet düğünü yaptı.

OĞLUNU DA ALIP KONVOYA ÇIKTI

Özkan'ın 3 arkadaşı, dorsesi olmayan tırlarla Kurtuluş Mahallesi'ndeki evin önüne geldi. Özkan'ın kullandığı tır ile 3 tır ve otomobiller süslendi. Özkan, oğlunu da yanına alıp, tıra binerek, konvoyla şehir turu attı.

CEZA KESİLDİ

100. Yıl Mahallesi'nde trafik polislerince durdurulan konvoydaki 4 tırın sürücülerine, 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'gürültü kirliliğine sebebiyet vermek'ten toplam 748 lira ceza kesildi.

Karabük'te tırlı sünnet konvoyu

Konvoy, daha sonra sünnet düğününün yapılacağı salona hareket etti. Baba- oğul alkışlarla salona girdi.

"OĞLUM TIRLARA MERAKLI"

Serhat Özkan, "Baba mesleği, 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Oğlum tırlara meraklı. Onun için yapıyorum. Biz tırcıyız. Bize yakışan bir şey olsun istedik. Oğlumuz için böyle bir şey yapmak istedik. Bence güzel oldu. Biz zaten düğünlere devamlı tırlarla gidiyoruz. Kendimizde de böyle bir şey olsun istedik'' dedi.

Karabük'te tırlı sünnet konvoyu

Karabük'te tırlı sünnet konvoyu

Karabük'te tırlı sünnet konvoyu

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