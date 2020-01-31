taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98
Euro
6.5968
Altın
1571.92
Borsa
119849.65
Gram Altın
302.14
Bitcoin
56541.99

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA | 31.01.2020 - 04:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, M.M. sevk ve idaresindeki 54 AP 224 plakalı otomobil Karabük'ten Kastamonu'ya seyir halindeyken Bostanbükü istikametinden kavşağa giriş yapmak isteyen A.Ç. yönetimindeki 78 BF 864 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada İ.M. (58), Z.M. (60), A.Ç. (68) ve E.Ç. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malatya'da 3 askerde siyanür zehirlenmesi şüphesi
Malatya'da bir cinayet soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Durdurulan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı
Zonguldak'ta üzerinden ruhsatsız tabanca, fişek, hançer, bıçak, muşta ele geçirilen zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Uşak'ta tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü
Uşak'ta otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle karşı şeride geçip takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
THY Çin'e seferlerini askıya aldı

THY Çin'e seferlerini askıya aldı

38
Durdurulan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

Durdurulan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

3
Uşak'ta tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Uşak'ta tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

5
Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük

4
Malatya'da 3 askerde siyanür zehirlenmesi şüphesi

Malatya'da 3 askerde siyanür zehirlenmesi şüphesi

0
Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir