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Karabük'te üniversiteli babayı oğlu okutuyor

44 yaşında, Karabük Üniversite'sinde öğrenci olan İbrahim Dırmukcu'nun eğitim masraflarını okutup iş sahibi olmasını sağladığı büyük oğlu karşılıyor.

AA | 25.10.2019 - 14:52..
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Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi İbrahim Dırmukcu 44 yaşında üniversiteye başladı.

Dırmukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesinde öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite sınavına girdiğini ve eğitim hayatının yeniden başladığını söyledi.

Büyük oğlu Yusuf Dırmukcu'yu okutup onun iş sahibi olmasını sağladığını dile getiren İbrahim Dırmukcu, şunları söyledi:

"OKUMAZSAN SENİ SANAYİYE VERİRİZ DİYE ESPRİ YAPIYOR"

"Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor. 'Üniversite bittiği zaman sana hediye alacağım." diyor.

Karabük'te üniversiteli babayı oğlu okutuyor

DİĞER OĞLUYLA AYNI OKULDA

Mesleği şoförlük olduğu için otobüs kaptanlığı bölümünü seçtiğini belirten Dırmukcu, "Oğlum Tuğrul ile burada birlikte okuyoruz. Üniversiteye birlikte gelip gidiyoruz. Kampüste birlikte dolaşıyoruz. Yemeği birlikte yiyoruz. Akşam eve birlikte gidiyoruz." dedi.

Karabük'te üniversiteli babayı oğlu okutuyor

"BİRLİKTE DAHA FAZLA SOSYALLEŞİYORUZ"

Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul Dırmukcu (20) da babasıyla aynı üniversiteye gitmek için birlikte tercih yaptıklarını anlattı. Babasıyla küçüklüğünden beri arkadaş gibi olduklarını belirten Tuğrul Dırmukcu, "Hep birlikte hareket ediyoruz. Bazen ben onun derslerine giriyorum. Matematik dersinde sıkıntısı var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte daha fazla sosyalleşiyoruz." ifadesini kullandı.Karabük'te üniversiteli babayı oğlu okutuyor

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