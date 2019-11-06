Karabük'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde uyuşturucuya karşı savaş açtı.

UYUŞTURUCU SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bugün düzenlenen operasyonda hedef ise Karabük'tü. Yenice ilçesinde yürütülen operasyonda, E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda evinde 248.5 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.