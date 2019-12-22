Karabük'te uyuz vakalarına karşı uyarılar

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü uyuz hastalığıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Son bir aydır uyuz vakalarında artış olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görülmüştür. Özellikle bazı aile hekimlerimize uyuz hastalığı nedeniyle daha fazla müracaat olduğu belirlenmiştir. Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta, okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir.

KİŞİSEL TEMİZLİĞE DİKKAT EDELİM



Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşaması kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait şahsi eşyaların kullanılmamasıdır. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır.

TEŞHİS KONULDUYSA TÜM EV TEDAVİ GÖRMELİ

Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir.

YIKANACAK VE YIKANAMAYACAK EŞYALAR

Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir.

TOPLU YAŞAM ALANLARINDA TEMİZLİĞE DİKKAT

Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir."