Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

4 yıldır resmi nikahlı eşinden ayrı olarak dini nikahlı başka bir adamla yaşayan 26 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülürken, olay sırasında evde iki kız çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

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Almanya'da 32 çocuğu taciz eden 2 sapığa hapis cezası

Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuğun, iki kişi tarafından istismara maruz kaldığı belirlendi. İki zanlıdan biri 12 yıl, bir diğeri ise 13 yıl hapis cezası aldı.