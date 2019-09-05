Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada talihsiz bir olay yaşadı.
ÇAKIR OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çakır ağaç kesimi yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi ve olay yerinde yaşamını kaybetti.
BİR KİŞİ YARALANDI
Nihat Çakır'ın ağaç kestiği sırada yanında bulunan Fevzi Çakır da yaralandı. Fevzi Çakır tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BÖLGEDE BULUNAN BİR KİŞİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yine aynı bölgede farklı bölmede orman üretimi yapan 63 yaşındaki Selahattin Dayı da kalp krizi geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdi.