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Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Kızılkaya bölgesinde orman ürünleri üretimi yapan 57 yaşındaki Nihat Çakır, ağaç kesimi yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 05.09.2019 - 17:23..
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Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada talihsiz bir olay yaşadı.

ÇAKIR OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çakır ağaç kesimi yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi ve olay yerinde yaşamını kaybetti.

Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

BİR KİŞİ YARALANDI

Nihat Çakır'ın ağaç kestiği sırada yanında bulunan Fevzi Çakır da yaralandı. Fevzi Çakır tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

BÖLGEDE BULUNAN BİR KİŞİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yine aynı bölgede farklı bölmede orman üretimi yapan 63 yaşındaki Selahattin Dayı da kalp krizi geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Karabük'te üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

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