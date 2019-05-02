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Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Sağanakla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

DHA | 02.05.2019 - 18:48..
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Karabük’te saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanakla birlikte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Su birikintilerin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Burak Ö. yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte Osman D. (19), Selahattin A.(20) ve Oktay M.(19) yaralandı.

TOPLAM 4 KAZA YAŞANDI

Kastamonu yönünden gelen Dursun T. yönetimindeki otomobil Çevrikköprü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Refüjde ters yatan otomobilde Nimet E., Kadir E. ve Yasemin T., yaralandı.

Bir diğer kazada ise Bartın yönünden gelen Mustafa K.'nin kullandığı 78 AL 448 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkiinde Kadir Ç. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole uçtu. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Fatih Ö. yaralandı.
D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde Hakkı Ü. yönetimindeki otomobil ile Esin P.'nin kullandığı  otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazalarda yaralanan 11 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

 

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

Karabük’te yağmur kazalara yol açtı: 11 yaralı

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