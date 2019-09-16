Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı

Karabük’te gece yarısı Safranbolu-Karabük yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Karabük istikametine seyreden B.D. isimli sürücü idaresindeki 78 AAE 322 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ağaçlara çarparak yan şekilde duran otomobilden sürücü B.D. ve beraberindeki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

"BAŞKA BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D. yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisini sıkıştırdığı ve bunun ardından yoldan çıkarak takla attıklarını iddia etti.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçüm sonrasında sürücü B.D.’nin 141 promil alkollüğü olduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.









