Karabük'te zincirleme trafik kazası meydana geldi

Karabük'te Hasan Terzi (64) yönetimindek otomobil, aynı yönde seyreden Seyfi Demir idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü VİDEO

KAZA YAPAN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada karşı yönden gelen Hakan Kaya'nın (25) kullandığı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mustafa Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü Terzi ile otomobilde bulunan Mevlüde (73) ve Mahir Demirci (76), Cennet Terzi (59) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki Emine Kaya (45) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.