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Karabük'ü çekirgeler sardı

Sokaklarda görülen binlerce çekirge, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Şehirde ilaçlama yapıldı.

İHA | 26.03.2020 - 15:32..
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İran ve Irak'taki çekirge istilası koronavirüsten sonra en büyük problem haline dönüşürken, Karabük'te bugün çekilen görüntü korkuttu.

Sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nden geçen Karabüklüler, binlerce çekirge gördü.

Durum hemen belediyeye bildirildi.

HEMEN İLAÇLANDI

Mahalleye gelen Karabük Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve çevresindeki yeşil alanları istila eden çekirge sürüsünü ilaçla bertaraf etmeye çalıştı.

Karabük'te çekirge istilası

"ÇOK MİKTARDA YAVRU ÇEKİRGE GÖRDÜK"

Ziraat Mühendisi Kemal Genç, sıcaklık artışından dolayı çekirgelerin ergin öncesi dönemlerinin görünmeye başlanabileceğini söyledi.

Genç, "Çok miktarda yavru çekirgelerin olduğunu gördük. İlaçlama çalışması yaptık. Yaptığımız kontrollerde de çekirgelerin öldüğünü gördük. Çekirgeler normalde tarım zararlısı. Bunlar daha çok tarlalara, buğday ve arpa olan yerlere giderler, beslenmelerini de o şekilde sağlarlar." dedi.

Karabük'ü çekirgeler sardı

Karabük'ü çekirgeler sardı

Karabük'ü çekirgeler sardı

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