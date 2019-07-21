Karaburun Belediye Başkanı huzur hakkı almayacak

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atandı.

ÇİFT MAAŞ: 8 BİN + 7 BİN 500 LİRA

Bu atamayla CHP'li başkanın aylık gelirii, 15 bin 500 liraya çıktı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

8 bin lira lira maaşı olan İlkay Girgin Erdoğan'ın, 7 bin 500 liralık ikinci maaşı İzmir'de tartışmalara neden oldu.

İlkay Girgin Erdoğan, ilk olarak yaptığı işi savundu ve verdiği kararın tamamen yasal olduğunu söyledi.

"HUZUR HAKKI İŞLEMİNİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

Ancak daha sonra geri adım atan İlkay Girgin Erdoğan, müdürlük maaşını eğitime bağışlama kararı aldı.

Girgin yaptığı açıklamada, “Adı geçen şirkette KHK, kanun ve Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olmamasına rağmen, basında ve kamuoyunda rahatsızlık ve hassasiyet yaratan huzur hakkı işlemini tamamen kendi özgür irademle sonlandırma kararı aldım. Şirket tarafından hesabıma bir kez ödenen huzur hakkı meblağının tamamını, ilçemizde eğitim veren Karaburun Ortaokulu Okul Aile Birliği'nin hesabına bağış olarak yatırdım.” ifadelerini kullandı.



