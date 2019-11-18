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Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Karaburun'da, mühürlenen inşaatın yapımı durduruldu. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen inşaatın, yarın yıkımı gerçekleştirilecek.

AA | 18.11.2019 - 16:55..
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Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Bodrum'dan sonra İzmir'de de kaçak yapılarla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda da birçok kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi ve yıkımları başladı.

İNŞAATIN YIKIMI YARIN BAŞLAYACAK

Bakanlığın talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit  alanında Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaatın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi, inşaat yarın yıkılacak.

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

İNŞAAT FAALİYETLERİNİN SÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Belediyenin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince İmar Barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşıldı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etti.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirledi.

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı tespit edildi. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlendi.

Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. İlgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçti ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık yetkilileri, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediyesi ile yapılan yazışmanın ardından yarın kaçak yapıda yıkıma başlayacak.

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

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