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Karacabey Boğazı plajının inşası sürüyor

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İHA | 17.06.2019 - 09:24..
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22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor.

SAMANDAĞ VE PATARA'YI GERİDE BIRAKACAK

22 kilometre uzunluğundaki plajın yapımı tamamlandığında Türkiye’nin en uzun sahilleri Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakacak.

SOSYAL TESİSLER DE İNŞA EDİLECEK

Plajın çevresine ise; butik otel, bungalov evler, aqua park ve sosyal tesisleri inşa edilerek turizm merkezi haline getirecek.

Karacabey Boğazı plajının inşası sürüyor

Karacabey Boğazı plajının inşası sürüyor

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