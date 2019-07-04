Karacabey’de trafik kazası

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Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yanındaki araca daha hızlı olduğunu ispatlamak için yarışan şahıs bir kadının ölümüne neden oldu. M.B.B. isimli şahıs, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.