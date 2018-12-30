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Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

Siverek ilçesinde 1919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.

DHA | 30.12.2018 - 10:40..
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Yöresel kıyafetleriyle ve leğenlerle kaymaya gelenler ilginç görüntüler oluşturdu.

İçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

ÇEVRE İLLERDEN GELENLER OLDU

Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşan merkez Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve çevre ilçelerden gelenlerle dolup taştı. Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler karda mangal keyfini yaşarken, birçok kişi ise kızak ve plastik leğenlerle kaymaya çalışarak eğlendi.

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

"ŞALVARLA KAYMAK ÇOK KEYİFLİ"

Bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile profesyonel kayakçıları aratmadı. Merkeze kayak yapmaya gelen Celal Altay, "Bu yıl kayak sezonunu açtık. Kar yeterli seviyeye ulaştı. Bizler de kaymaya geliyoruz, buraya çevre illerden çok sayıda vatandaş geliyor.  Şalvarla kaymak çok keyifli özellikle kayma esnasında kuyruk kısmı rüzgar aldığı için durmamızı sağlıyor" dedi.

​​Günübirlik kayak yapılabilen Karacadağ Kayak Merkezi'nde nisan ayına  kadar kayak yapılabileceği belirtildi.

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

Karacadağ'da kayak sezonu açıldı

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