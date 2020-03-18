Karadağ'da ilk korona görüldü

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs korona, can almayı sürdürüyor.

Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken, vakalar ve ölümlerden en çok etkilen yer Avrupa oldu.





KARADAĞ'DA DA GÖRÜLDÜ

Avrupa'da sadece Karadağ'da görülmeyen virüs, Karadağ hükümetinden yapılan açıklama ile hükmünü kaybetti.

Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, dün ülkedeki ilk koronavirüs vakalarını tespit ettiğini bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

"PANİK YOK"

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.