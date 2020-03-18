taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4412
Euro
7.0939
Altın
1511.38
Borsa
85514.56
Gram Altın
313.632
Bitcoin
33737.55

Karadağ'da ilk korona görüldü

Koronanın Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüsü Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Karadağ'da ilk korona görüldü

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs korona, can almayı sürdürüyor.

Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken, vakalar ve ölümlerden en çok etkilen yer Avrupa oldu.

Karadağ'da ilk korona görüldü


KARADAĞ'DA DA GÖRÜLDÜ

Avrupa'da sadece Karadağ'da görülmeyen virüs, Karadağ hükümetinden yapılan açıklama ile hükmünü kaybetti.

Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, dün ülkedeki ilk koronavirüs vakalarını tespit ettiğini bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

Karadağ'da ilk korona görüldü

"PANİK YOK"

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.

Karadağ'da ilk korona görüldü

İlginizi Çekebilir
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşirken, şehitleri selamlamak için TCG Heybeliada’dan 21 pare top atışı yapıldı.
Motorine 27 kuruş indirim geldi
Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapılacak.
Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün
Koronavirüs nedeniyle 14 gün gözetim altında tutulacak vatandaşlar, yurtlara yerleştirildi.
Bursa'da yaşlı adam yolunu kaybetti
Evinin yolunu unutarak esnaflardan yardım isteyen adam, polis ekipleri tarafından evine götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
691
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
725
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
487
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
63
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
78
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
22
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir