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Karadağ'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Koronavirüsün giderek yayılması sonucu Karadağ'da, ilk ölüm gerçekleşti.

AA | 23.03.2020 - 11:54..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her gün can kaybı yaşanıyor.

Salgın nedeniyle insanlar korku ve endişe içinde yaşam mücadelesi veriyor.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de koronavirüs tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın, hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğini de belirtti.

Karadağ'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

BALKAN ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Koronavirüsün Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da, vaka sayısının 21 olduğu belirtildi.

Öte yandan, Arnavutluk'ta da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, vaka sayısı ise 89 olarak belirtildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayısı 126, Hırvatistan'da 306, Slovenya'da 414, Kuzey Makedonya'da 115 ve Kosova'da 33'e yükseldi.

Slovenya Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye ulaştığını açıkladı.

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