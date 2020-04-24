Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı getirildi

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan'ı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan 148 kişiyi taşıyan uçak, Bingöl Havalimanı'na indi.
Uçaktan inen yolculara, görevlilerce maske dağıtıldı.
Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR
İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bingöl Pir Ali Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurda yerleştirilen Türk vatandaşlarını karşılamaya, Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve ilgili kurum müdürleri de geldi.