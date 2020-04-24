Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu. Adalar'da bulunan bazı vatandaşlar ise vapurla adalara geçti.

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Tüm iOS cihazlarının çökmesine neden olan bir hata keşfedildi

Bütün iOS cihazlarının tek bir mesaj ile çökmesine neden olan yeni bir hata ortaya çıktı.