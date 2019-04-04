Karadeniz-Akdeniz otoyolu projesinin yapımı sürüyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde II.Abdülhamid Han zamanında 1877 yılında Fransız mühendislere projesini çizdirmesiyle başlayan ancak savaşlar, siyasi ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle uygulamaya geçirilemeyen, Cumhuriyet döneminde de soğuk savaş ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle başlatılamayan Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak 600 km’lik yolun bu yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.

KUZEY VE GÜNEY AKSLARI BİRBİRİNE BAĞLANACAK

142 yıllık bir maziye sahip olan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2003 yılında başlatılan, 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye’nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak.

ANTALYA'YA 6 SAATTE ULAŞIM

Yol tamamlandığında Ordu’dan yola çıkan bir araç Antalya’ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.

Karadeniz’in coğrafyası sebebiyle uzun süren ve toplam uzunluğu 15 km olan 28 adet tünelin bulunduğu 88 km’lik Ordu ili etabının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinde önemli bir merhalenin geçildiğini, bu yıl içinde 2 tünel tamamlanmak suretiyle yolun hizmete açılacağını söyledi.

Vali Yavuz, “Bir taraftan denize olan havalimanı, diğer taraftan Karadeniz sahil yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yolla birlikte Ordu’nun ve Karadeniz’in talihi değişecek. Başta Ordu olmak üzere Karadeniz bir lojistik merkeze dönüşmüş olacak.” dedi.